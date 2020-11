Grossbritannien: Inflation zieht weiter an

In Grossbritannien hat sich die Inflation im Oktober weiter verstärkt. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mit. Im September hatte die Inflationsrate 0,5 Prozent betragen, nachdem sie im August bei nur 0,2 Prozent gelegen hatte. Analysten waren für Oktober im Schnitt von einer stabilen Inflationsrate von 0,5 Prozent ausgegangen.