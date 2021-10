Grossbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich überraschend auf

Die bessere Stimmung zeigte sich sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor, wobei der Indexwert für die Stimmung in den Dienstleistungsbetrieben deutlich stärker gestiegen ist. Aus der Umfrage gehe hervor, dass die Rücknahme von Corona-Beschränkungen zu einem breitangelegten Anstieg der Konsumausgaben geführt habe, hiess es in der Mitteilung. Dagegen werde die Stimmung in der Industrie durch Materialengpässe und einem Mangel an Arbeitskräften belastet.

Die britische Wirtschaft habe im Oktober erneut Geschwindigkeit aufgenommen, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson die Daten. Allerdings beschränke sich die Expansion zunehmend auf den Dienstleistungssektor. Nach Einschätzung von Williamson ist dieser Bereich anfällig, sollte sich die Corona-Krise wieder zuspitzen./jkr/jsl/jha/

(AWP)