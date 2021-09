Grossbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich weniger stark ein als erwartet

In Grossbritannien hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen nicht so stark wie bisher gedacht eingetrübt. Der vom Forschungsunternehmen IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im August gegenüber dem Vormonat nur geringfügig um 0,1 Punkte auf 60,3 Zähler, wie die Marktforscher am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilten. In einer ersten Erhebung hatte Markit einen Rückgang auf 60,1 Punkte gemeldet. Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.