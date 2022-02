Grossbritannien: Wirtschaftsstimmung hellt sich überraschend auf

Die Stimmung in der britischen Wirtschaft hat sich im Januar überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 54,2 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut am Donnerstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 53,4 Punkten gerechnet.