Grossbritannien: Wirtschaftsstimmung hellt sich überraschend auf

Die Stimmung in der britischen Wirtschaft hat sich im März überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) stieg gegenüber dem Vormonat um 1,0 Punkte auf 60,9 Punkte, wie die Marktforscher am Dienstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilten. Die ist der höchste Stand seit Juni 2021. In einer ersten Schätzung war noch ein leichter Rückgang auf 59,7 Punkte ermittelt worden.