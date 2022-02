Grossbritannien: Wirtschaftsstimmung hellt sich überraschend deutlich auf

Die Stimmung in der britischen Wirtschaft hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit stieg im Vergleich zum Vormonat um 6,0 Punkte auf 60,2 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut am Montag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 55,3 Punkte gerechnet. Der Wert liegt deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert daher ein robustes Wachstum.