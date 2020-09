Haushaltsgerätemarkt schrumpft in Coronakrise nur leicht

Allerdings entwickelten sich die Produktkategorien unterschiedlich. Der Absatz von Grossgeräten blieb stabil, während der Absatz von Kleingeräten (-1,4%) abnahm.

Gefragte Gefriergeräte

Auffallend bei den Grossgeräten war laut der Mitteilung gleichwohl die überdurchschnittliche hohe Zunahme bei den Gefriergeräten (+23,3%). Womöglich sei das Bedürfnis nach einer grösseren Ansammlung von Vorräten in der Krise gestiegen, mutmasst der FEA.

Bei den Kleingeräten fallen unter anderem die Kategorien Brotbackautomaten (+165,5%), Glacemaschinen (+16,4%), Tischbacköfen (+13,3%) und Dampfgargeräte (-11,2%) aus dem Rahmen. Hier handle es sich aber um Kategorien mit geringen Stückzahlen, so die Mitteilung weiter. Bei den Geräten mit Stückzahlen von über 100'000 Einheiten fallen die Bügeleisen (-17%) und Kaffeeautomaten (-10,4%) auf.

Insgesamt habe sich die Branche in der Krise gut gehalten, so die Mitteilung weiter. Man befinde sich aber auf einem tiefen Konjunkturniveau. Die Fortsetzung dieser getrübten Wirtschaftslage in der Haushaltsgerätebranche sei auch im nächsten Quartal zu erwarten.

