Heineken steigert Gewinn im ersten Halbjahr um 22 Prozent

"Die Leute kehren zurück und die Nachfrage hält trotz der immer stärker zu spürenden Inflation an", erklärte Heineken am Montag. Die Aussichten seien aber "ungewiss" - auch wegen der hohen Gaspreise.

Heineken, nach AB Inbev zweitgrösster Bierbrauer der Welt, machte von Januar bis Juni 1,27 Milliarden Euro Gewinn. Das waren 22,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 37 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro zu.

In Europa, dem grössten Markt für Heineken, fürchtet der Brauereikonzern die "nie dagewesenen Preise" für Erdgas und sorgt sich um die Verfügbarkeit.

Heineken hatte in der Corona-Krise mehr als 8000 Beschäftigte entlassen und war 2020 in die Verlustzone abgerutscht. Der Konzern, im 19. Jahrhundert in Amsterdam gegründet, verkauft mehr als 300 Bier- und Cidremarken und beschäftigt weltweit rund 85'000 Menschen.

