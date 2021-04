Höchstwert täglicher Corona-Tote in Pakistan erreicht

Nach Ausbruch der dritten Corona-Welle in Pakistan hat das Land einen Höchstwert an Toten verzeichnet. Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch zufolge wurden binnen 24 Stunden 201 Corona-Tote registriert, so viel wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus auf mehr als 17 530.