Holcim wehrt sich gegen Vorwürfe der Umweltverschmutzung in Serbien

Holcim wehrt sich gegen den Vorwurf, das Unternehmen betreibe Umweltverschmutzung in Serbien. Sein Zementwerk in der Stadt Beocin arbeite im Einklang mit den geltenden Gesetzen, entgegnet der Zementhersteller der NGO-Gruppe Public Eye, welche die entsprechenden Vorwürfe am Freitag in die Medien brachte.