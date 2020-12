Huber+Suhner Ziel von Cyberattacke - Produktion steht still

Der Komponentenhersteller Huber+Suhner ist in der Nacht auf Montag Ziel eines Angriffs mit Schadsoftware geworden. Das Unternehmen hat weltweit sämtliche Arbeitsstationen durch die zentrale IT deaktiviert, um weiteren möglichen Schaden abzuwenden, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Die Produktion in sämtlichen Werken weltweit ist unterbrochen.