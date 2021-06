HWWI: China treibt Preise für Industrierohstoffe stark an

Die anspringende Weltkonjunktur mit den beiden grössten Schwergewichten USA und vor allem China treibt weiter die Rohstoffpreise an. Nach Berechnungen des Hamburger Forschungsinstitutes HWWI sind die Preise für Industrierohstoffe allein von April bis Mai um durchschnittlich 14,2 Prozent gestiegen, wie das HWWI am Freitag in Hamburg mitteilte.