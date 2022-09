IAEA kann Ziele des iranischen Atomprogramms nicht sicher einschätzen

Das iranische Atomprogramm könnte der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge sowohl friedlichen als auch militärischen Zwecken dienen. Teheran habe in den vergangenen Monaten nichts getan, um offene Fragen zu möglichen geheimen Aktivitäten in der Vergangenheit zu klären, schrieb IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch in einem Bericht. Die IAEA "ist daher nicht in der Lage zu bestätigen, dass das iranische Atomprogramm ausschliesslich friedlichen Zwecken dient", schrieb Grossi in dem nichtöffentlichen Quartalsbericht zum Iran, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag.