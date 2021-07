ICT-Branche erwartet im dritten Quartal deutliches Wachstum

Der Swico ICT Index ist damit zum zweiten Mal in Folge deutlich positiv, wie es in einer Mitteilung des Verbands vom Mittwoch heisst. Konkret steht der Index für das dritte Quartal 2021 bei 120,2 Punkten, wobei die Wachstumsschwelle bei 100 Indexpunkten veranschlagt wird. "Teilweise finden sich in der Detailbetrachtung sogar Höchstwerte seit Messbeginn", heisst es seitens Swico zum Ergebnis. Dies sei als Zeichen einer anhaltenden Digitalisierungswelle, bedingt durch die Corona-Krise, zu werten.

Auf die einzelnen Teilbrachen heruntergebrochen zeige sich zudem, dass mit einer Ausnahme alle Segment mit einer positiven Entwicklungen hinsichtlich des Auftragseingangs, des Umsatzes und der Bruttomarge rechnen. Das Branchensegment Imaging/Printing/Finishing (IPF) bleibe als einziger Sektor unter der Wachstumsgrenze von 100 Punkten. Das Segment gehe von stagnierenden Umsatzzahlen und Aufträgen aus und erwarte eine Senkung der Bruttomarge, heisst es dazu.

Der vierteljährlich erstellte Swico ICT Index beruht auf Aussagen von Führungsverantwortlichen aus der Branche zu Themen wie Auftragslage, Beschäftigung, Business Performance und Dynamik.

sta/uh

(AWP)