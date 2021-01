ICT-Branche zeigt sich zum Jahresauftakt vorsichtig optimistisch

Dass sich der Index knapp in der Wachstumszone befinde, sei "sehr erfreulich", schrieb Swico in einer Mitteilung vom Dienstag. Noch im April war der Index auf 66,2 Punkte eingebrochen. Das sehr knappe Resultat zum Jahresanfang zeige aber auch, dass an den Märkten weiterhin Unsicherheiten herrsche und dass auf die Teilbranchen weiterhin grosse Anstrengungen warteten.

Am zuversichtlichsten zeigen sich weiterhin die Segmente IT-Services (105,7 Punkte) und Consulting (104,5). IT-Technologie (96,8) und -Software (93,9) bleiben beide knapp unter der Wachstumsgrenze.

Während die IT-Branche damit jedoch insgesamt optimistisch ins neue Jahr blickt, ist vor allem die Foto-, Film- und Druckbranche hart von der Krise getroffen. Sie musste deutliche Rückgänge in den Auftragseingängen und Umsatzerwartungen hinnehmen und hat daher ihre Wachstumsprognose um 3,2 Punkte auf tiefe 58,7 Punkte gesenkt.

Auch die Branche Heimelektronik ist weiterhin angeschlagen, hat jedoch zum Jahresauftakt mit plus 9,5 auf insgesamt 95,3 Punkte einen guten Sprung nach vorne gemacht. Sorgen darüber, ob weitere Lockdowns und somit die Schliessung von Geschäften drohten, dürften die Erwartungen hier noch etwas getrübt haben, schreibt Swico.

tt/cf

(AWP)