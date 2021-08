"Ida" über Golf von Mexiko auf Hurrikan der Stärke zwei hochgestuft

Hurrikan "Ida" hat über dem Golf von Mexiko rasch an Stärke gewonnen. Das Sturmsystem bringt nun Ausläufer mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 155 Kilometern pro Stunde mit sich, erklärte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Samstag. Damit entspricht "Ida" einem Hurrikan der Stufe zwei von fünf. Der Sturm soll den Prognosen zufolge über dem warmen Meerwasser weiter rasch an Stärke gewinnen und am Sonntagnachmittag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Louisiana als "extrem gefährlicher grosser Hurrikan" auf Land treffen.