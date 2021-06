Ifo: Industrie erwartet langsamere Produktionssteigerung

Die Deutsche Industrie will ihre Produktion weiter ausbauen, wenn auch nicht mehr so stark wie zuletzt. Der am Dienstag vom Ifo-Institut veröffentlichte Indikator der Produktionserwartungen für Mai liegt im Vergleich zum April um fünf Punkte tiefer bei 27 Zählern. Dies ist aber immer noch einer der drei höchsten Werte seit 2016: Nur im April und März hatte der Index höher gelegen.