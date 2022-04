Immobilienpreise in Deutschland dürften langsamer steigen

Die Immobilienpreise in Deutschland werden nach Einschätzung der Pfandbriefbanken in den kommenden Jahren weiter steigen. Allerdings dürfte die Dynamik etwas abflachen, teilte der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) am Montag in Frankfurt mit. Grund seien die starke Nachfrage von Investoren nach Immobilien, das knappe Wohnungsangebot auf dem Mietmarkt sowie die steigenden Baupreise. Hingegen würden kletternde Zinsen die Nachfrage belasten, da Immobilien damit weniger erschwinglich würden, sagte vdp-Präsident Louis Hagen.