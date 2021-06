Besonders deutlich stiegen die Preise bei Wohnungen in Grossstädten mit mehr als 100 000 Einwohnern (+11,3 Prozent) sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen (+11,3 Prozent), wie das Amt am Freitag mitteilte. In den Werten sind auch die Nebenkosten eines Immobilienkaufs abgebildet, die zuletzt wegen der veränderten Verteilung der Maklerkosten rückläufig waren./ceb/DP/mis

(AWP)