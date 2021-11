Industrie und Baubranche kommen mit Schwung aus der Corona-Krise

Im Vergleich zum Vorjahreszeitrum stieg die Produktion im sekundären Sektor um 7,3 Prozent. Im gleichen Zeitraum kletterte der Umsatz sogar um 8,8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte.

Die stärksten Zuwächse gab es in der Industrie. Die Produktion stieg um 8,3 Prozent an. Der Umsatz kletterte sogar um 10,0 Prozent nach oben. In den letzten Monaten zeigte sich aber eine leichte Abschwächung des Umsatzwachstums von 12,1 Prozent im Juli auf 7,9 Prozent im September.

Beim Bausektor ist das Bild durchzogen. Die Produktion im Hochbau stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,2 Prozent und der Umsatz sogar um 4,6 Prozent. Auch das sonstige Baugewerbe wuchs deutlich (Produktion +4,0 Prozent und Umsatz + 4,9 Prozent). Weniger gut lief es hingegen im Tiefbau. Die Produktion sank um 6,1 Prozent und der Umsatz gab 5,2 Prozent nach.

Insgesamt hat sich der sekundäre Sektor vom tiefen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau vom dritten Quartal 2019 stieg die Industrieproduktion um 3,4 Prozent und der Umsatz um 1,9 Prozent. Das Baugewerbe steigerte die Produktion sogar um 3,4 Prozent und den Umsatz um 4,8 Prozent.

cg/kw

(AWP)