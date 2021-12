Inflation zieht im November weiter an auf 1,5%

Die Inflation in der Schweiz zieht weiter an. Die Jahresteuerung stieg im November auf +1,5 Prozent von 1,2 Prozent im Oktober bzw. 0,9 Prozent im September. Bei den Inlandgütern lag sie bei 0,7 Prozent, Importgüter waren 4,1 Prozent teurer als im November 2020, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte.