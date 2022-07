Institutionelle Anleger wollen laut Studie mehr in Hypotheken investieren

Trotz Zinswende, Anlagen in Immobilien und Hypotheken erfreuen sich unter institutionellen Anlegern immer noch grosser Beliebtheit. Pensionskassen und Sammelstiftungen wollen laut einer Studie der Hochschule Luzern (HSLU) zukünftig vor allem ihre Investitionen in den Immobiliensektor erhöhen. Den Anteil an Obligationen soll hingegen sinken.