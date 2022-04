Internationale Energieagentur sieht schwächere Ölnachfrage

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet in diesem Jahr mit einer geringeren Erdölnachfrage. Die Agentur reduzierte ihre Prognose für die tägliche Ölnachfrage um 260 000 Barrel (je 159 Liter), wie die IEA am Mittwoch in Paris mitteilte. Sie rechnet jetzt mit einer durchschnittlichen globalen Rohölnachfrage von 99,4 Millionen Barrel je Tag.