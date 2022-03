Der bereits hohe Preisauftrieb in Italien hat sich im Februar weiter verstärkt. Die nach europäischer Methode errechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen gegenüber einem Jahr zuvor um 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Einfügung des Euro. Im Vormonat hatte die Rate 5,1 Prozent betragen. Analysten hatten für Februar mit einem Anstieg auf lediglich 5,4 Prozent gerechnet.