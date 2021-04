In Italien hat sich die Inflation im März deutlich abgeschwächt. Die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Im Februar hatte die Inflationsrate noch 1,0 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 1,8 Prozent. Die Ergebnisse der Erstschätzung wurden bestätigt./bgf/jkr/jha/