Italien: Inflation schwächt sich überraschend weiter ab

In Italien bleibt die Inflation weiter schwach. Der nach europäischer Methode berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Februar um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Italienische Statistikbehörde Istat am Montag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Behörde revidierte die Teuerung damit etwas nach unten.