Italien: Inflation steigt auf höchsten Stand seit 2008

Der Preisauftrieb in Italien hat sich im November weiter verstärkt. Die nach europäischer Methode erfassten Lebenshaltungskosten (HVPI) erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist die höchste Rate seit dem Jahr 2008. Die Erwartungen von Analysten wurden klar übertroffen, sie hatten im Schnitt nur mit 3,3 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent./bgf/jkr/jha/