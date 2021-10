In Italien hat sich die Stimmung der Verbraucher im Oktober eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel um 1,2 Punkte auf 118,4 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet. Die Eintrübung erfolgte auf breiter Front, nur die Zukunftsaussichten hellten sich etwas auf.