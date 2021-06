Die italienische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn doch nicht geschrumpft, sondern sogar leicht gewachsen. Die Wirtschaftsleistung (BIP) stieg im ersten Quartal zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch eine Schrumpfung um 0,4 Prozent ermittelt worden.