IWF: Einbruch der Weltwirtschaft weniger dramatisch als befürchtet

(Prognose für die Schweiz ergänzt, vorletzter Abschnitt) - Die Weltwirtschaft dürfte den Corona-Schock nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) etwas besser verkraften als zunächst befürchtet. In diesem Jahr sei mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um rund 4,4 Prozent zu rechnen, hiess es am Dienstag in einer neuen IWF-Prognose.