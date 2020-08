IWF gewährt Ecuador Kreditpaket in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar

Der Internationale Währungsfonds (IWF) gewährt Ecuador ein Kreditpaket in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar (5,5 Milliarden Euro). Die Finanzspritze soll die Wirtschaft des Landes stabilisieren und den Weg für Reformen ebnen, erklärte der IWF am Freitag. Die Laufzeit des Kreditprogramms beträgt demnach 27 Monate. Der in Washington ansässige IWF hatte das südamerikanische Land wegen der Corona-Krise bereits im Mai mit 643 Millionen Dollar unterstützt. Das Kreditpaket muss noch vom IWF-Verwaltungsrat abgesegnet werden, was aber als reine Formsache gilt./jbz/DP/he