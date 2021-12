IWH erwartet für Deutschland 3,5 Prozent Wirtschaftswachstum in 2022

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) rechnet 2022 mit einem Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent in Deutschland. "Ab dem Frühjahr 2022 dürften die Infektionszahlen jahreszeitlich bedingt weiter zurückgehen, und der private Konsum wird wieder deutlich expandieren", sagte Oliver Holtemöller, Vizepräsident des IWH, am Dienstag. Die derzeit hohe Inflation dürfte aber nur langsam zurückgehen. In seiner Prognose vom September war das Institut von einem Wachstum von 3,6 Prozent ausgegangen.