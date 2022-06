IWH: Krieg und hohe Inflation belasten Konjunktur

Die wirtschaftliche Lage bleibt laut einer aktuellen Prognose des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) angesichts von Lieferengpässen und der hohen Inflation angespannt. "In Deutschland wird die konjunkturelle Entwicklung durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Preissteigerungen sowie unterbrochene Lieferketten schwer belastet", sagte Oliver Holtemöller, Vizepräsident des IWH, am Dienstag. "Dadurch werden die Chancen auf eine kräftige Erholung deutlich geschmälert."