Japan erneut mit Handelsbilanzdefizit - Ölimporte drastisch verteuert

Japan hat auch im Februar eine rote Handelsbilanz ausgewiesen. Das Defizit der vor Deutschland drittgrössten Volkswirtschaft der Welt belief sich auf 668 Milliarden Yen (5,2 Milliarden Euro), wie das Finanzministerium in Tokio am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab. Damit verzeichnete das rohstoffarme Inselreich angesichts der weiter steigenden Kosten für Energieimporte im nunmehr siebten Monat in Folge ein Handelsbilanzdefizit. Der Wert der Einfuhren stieg um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 7,9 Billionen Yen. Die Rohölimporte zogen dabei vor dem Hintergrund des Invasionskrieges Russland in die Ukraine und dem schwachen Yen um 93 Prozent auf 809 Milliarden Yen an.