Japans Exporte steigen erstmals seit gut zwei Jahren

Für Erleichterung sorgten vor allem die Ausfuhren nach China, die zum Jahresende um gut 10 Prozent zulegten. Die Volksrepublik ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt und durchlebt derzeit eine konjunkturelle Erholung vom schweren Einbruch in der Corona-Krise. Über den Aussenhandel sorgt das auch in anderen Ländern für Belebung. Die Ausfuhren Japans in die USA und nach Europa gingen hingegen zurück. In beiden Regionen ist die Corona-Lage nach wie vor angespannt, was die wirtschaftliche Entwicklung belastet.

Die Bilanz für das Gesamtjahr 2020 fällt für das stark vom Export abhängige Japan jedoch fatal aus. Gegenüber dem Vorjahr gingen die Ausfuhren um rund 11 Prozent zurück. Die Einfuhren gingen noch stärker um fast 14 Prozent zurück. Der Aussenhandel ist das wichtigste Standbein der japanischen Volkswirtschaft./bgf/jsl/jha/

(AWP)