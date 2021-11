Japans Wirtschaft im dritten Quartal geschrumpft

Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal angesichts schwacher Nachfrage im In- und Ausland geschrumpft. Gegenüber dem Vorquartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September um 0,8 Prozent, wie die Regierung am Montag auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab. Auf das Jahr hochgerechnet (annualisiert) war das BIP damit um 3,0 Prozent rückläufig. Der Rückgang fiel damit höher als von Experten erwartet aus. Zurückzuführen ist der Rückgang den Zahlen zufolge vor allem auf geringere Exporte sowie die coronabedingt weiterhin schwache Nachfrage privater Haushalte. Viele Ökonomen hatten mit einem etwas geringeren Rückgang des BIP in der vor Deutschland drittgrössten Volkswirtschaft der Welt gerechnet.