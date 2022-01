In der Mitteilung gab die Notenbank jedoch Hinweise auf eine baldige Zinserhöhung. "Die Wirtschaft ist mit beträchtlichem Schwung in das Jahr 2022 gestartet, und ein breites Spektrum von Indikatoren deutet nun darauf hin, dass die Konjunkturflaute wett gemacht wurde", schreibt die Bank of Canada. Das Versprechen, die Finanzierungsbedingungen nicht zu verschärfen, wurde fallen gelassen. Die nächste Zinsentscheidung wird am 2. März getroffen./jsl/la/he

(AWP)