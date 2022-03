Kauflaune im Deutschland leidet unter Ängsten wegen Ukraine-Krieg

Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und die dadurch noch stärker geschürten Inflationsängste der Menschen in Deutschland sind Gift für die Kauflaune. Das Konsumklima nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist im März geradezu eingebrochen, wie die monatliche Konsumklimastudie des Nürnberger Forschungsunternehmens GfK ergab. "Noch im Februar waren die Hoffnungen gross, dass sich mit den absehbaren Lockerungen der pandemiebedingten Beschränkungen auch die Konsumstimmung deutlich erholen kann", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. "Mit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich dies jedoch schlagartig in Luft aufgelöst."