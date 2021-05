Dank effizienteren Komponenten im neuen Kondensator steige die elektrische Leistung des Kraftwerks bei gleichbleibender Reaktorleistung um rund zehn Megawatt, teilte das KKL am Freitag mit. Zudem soll ein neues Umwälzsystem mit einer effizienteren Steuerung das An- und Abschalten der Anlage vereinfachen. Weitere Schwerpunkte der Revision lägen auf Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten, heisst es in der Mitteilung.

jg/

(AWP)