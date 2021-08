KMU-Einkaufsmanagerindex fällt erneut

Konkret ist der von Raiffeisen berechnete KMU PMI im Juli auf 59,6 Punkte zurückgefallen, nachdem er im Juni mit 62,1 Punkten bereits unter den Rekordwert vom Mai (65,2 Punkte) zurückgefallen war. Damit verharrt der Index aber immer noch deutlich über der Wachstumsschwelle, wie die Raiffeisen am Montag mitteilte.

Indexwerte von über 50 Punkten zeigen eine Expansion gegenüber Vormonat an, während Werte darunter auf eine rückläufige Geschäftslage schliessen lassen. Der Geschäftsverlauf von KMU aus der Industrie hat sich im Juli also ein weiteres Mal verbessert, wenngleich etwas weniger stark als im Vormonat.

Normalisierung erwartet

Die Gründe für die verhaltene Entwicklung seien laut Raiffeisen in den Lieferengpässen und den gestiegenen Materialpreisen zu suchen. Als Beispiel zitieren die Raiffeisen-Ökonomen einen Geschäftsführer eines mittelgrossen Unternehmens aus der Feinmechanik-Branche: "Die andauernde Knappheit an Rohmaterialien und elektronischen Komponenten beeinträchtigt den Geschäftsverlauf signifikant", so die Aussage.

Aber auch die Beschaffungszeit von Rohmaterial mache den Firmen zu schaffen, heisst es weiter. Das Rohstoffangebot sei während der Pandemie weltweit stark zurückgefahren worden und könne momentan noch nicht mit der wieder klar grösseren Nachfrage Schritt halten. Sobald sich Angebot und Nachfrage einpendeln, werde der Preisdruck aber wieder nachlassen, zeigen sich die Experten überzeugt.

Erholung nicht gefährdet

Als Beispiel werden die Holzpreise in den USA genannt, die nach einem jüngst fulminanten Anstieg mittlerweile wieder spürbar gesunken seien. Spätestens nächstes Jahr dürfte es auch in anderen Bereichen eine Normalisierung geben.

Generell gesehen gebe es aber momentan keine Anzeichen dafür, dass der Erholungskurs der Industrie durch die Beschaffungsprobleme grundlegend gefährdet sei. Auch weil der weiterhin hohe Auftragsbestand aufgrund der regen Auslandsnachfrage und der Erholung der Binnenkonjunktur die Produktion ankurble.

Monatsdaten KMU PMI (Gesamtindex) in Tabellenform: 2021 Juli 59,6 Juni 62,1 Mai 65,2 April 58,4 März 56,8 Februar 44,3 Januar 37,2 2020 Dezember 43,3 November 44,0 Oktober 46,3 September 48,6 August 44,3 Juli 49,7 Juni 53,3 Mai 37,4 April 30,6 März 41,1 Februar 45,3 Januar 45,0

sta/kw

(AWP)