Konsumentenpreise bleiben im Dezember stabil - Jahresteuerung bei 0,2%

Die Konsumentenpreise in der Schweiz sind im Dezember im Vergleich zum Vormonat stabil geblieben. Das Preisniveau lag gemessen am Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) unverändert bei 101,7 Punkte (Basis Dez. 2015 = 100), wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Innert Jahresfrist betrug die Teuerung damit 0,2 Prozent.