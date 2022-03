Korr: Erzeugerpreise für Rohholz deutlich gestiegen

(Berichtigung: Es war der erste Preisanstieg für Rohholz aus den Staatsforsten seit 2014 (nicht: 2015). Die Jahreszahl wurde im 3. Satz des 1. Absatzes geändert. Das Statistische Bundesamt korrigierte eigene Angaben.) - Die Nachfrage nach Bauholz und anziehende Exporte haben die Erzeugerpreise für Rohholz in Deutschland im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Die Preise stiegen im Jahresschnitt um 14,8 Prozent gegenüber 2020, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Es war der erste Preisanstieg für Rohholz aus den Staatsforsten seit 2014. Die Wiesbadener Behörde führte dies auch auf den vermehrten Export von Schnittholz, beispielsweise in die USA, zurück.