Korr: Schweizer Lebensmittelhersteller unterstützen Initiative gegen Food Waste

Die Firma "Too Good To Go" will auf diese Weise in Zusammenarbeit mit den Herstellern der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken. In der Schweiz würden jährlich 2,6 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, hiess es in einer Medienmitteilung am Montagabend.

10 Prozent des Food Wastes würde aufgrund von Haltbarkeitsdaten entstehen. Mit dem Hinweis auf den Verpackungen sollen die Konsumenten ermuntert werden, durch Schauen, Riechen und Schmecken selbst zu beurteilen, ob ein Produkt nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch geniessbar ist.

yr/rw/ra

(AWP)