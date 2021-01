Kreise: EZB will Auswirkungen der lockeren Geldpolitik genauer untersuchen

Die Ergebnisse der Untersuchung sollen rechtzeitig vor der Zinssitzung im März vorliegen, hiess es weiter. Zuletzt hatte die EZB im Dezember in der Krisenpolitik nachgelegt und die Geldpolitik erneut gelockert. So wurde unter anderem das Volumen des Notkaufprogramms für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen (Pandemic Emergency Purchase Programme/PEPP) um weitere 500 Milliarden Euro auf 1,85 Billionen Euro aufgestockt. An diesem Donnerstag hat die EZB ihre Geldpolitik hingegen unverändert gelassen./jkr/he

(AWP)