Kreise: G7-Aussenminister treffen sich Mitte Mai in Weissenhäuser Strand

Die Aussenminister der sieben grossen westlichen Industrienationen (G7) treffen sich Mitte Mai an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur findet das Treffen vom 12. bis 14. Mai in Weissenhäuser Strand (Kreis Ostholstein) an der Hochwachter Bucht statt. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Als Tagungsort komme Schloss Weissenhaus in Frage. Das Auswärtige Amt äusserte sich dazu zunächst nicht.