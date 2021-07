Kreise: Streit im EZB-Rat über Entwurf für die nächste Sitzung

Der Rat der Europäischen Zentralbank ist sich offenbar uneins wie sich die jüngsten Änderungen der geldpolitischen Strategie sich auf die Kommunikation auswirken. Streit gebe es unter den Ratsmitgliedern über einen Entwurf für das Treffen am 22. Juli, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag von Personen die mit dem Thema vertraut sind. Dann könnte die EZB ihre Leitlinien (Guidance) zu den wichtigsten Instrumenten einschliesslich der Zinssätze an die geänderte geldpolitische Strategie anpassen.