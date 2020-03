Am frühen Samstagmorgen hatte die BLS beide Röhren des Tunnels für den Verkehr sperren müssen. Seither fallen die Intercityzüge Romanshorn-Brig zwischen Spiez und Brig aus. Die Eurocity- und die Intercityzüge Basel-Brig werden über Kandersteg umgeleitet.

Die Reisenden der Intercityzüge Romanshorn-Brig können in Spiez in Shuttlezüge umsteigen, welche sie nach Brig bringen. Wer nach Norden reist, steigt in Brig in den Shuttlezug nach Spiez ein.

(AWP)