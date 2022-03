Logiernächte steigen im Februar um 43 Prozent

Damit setzt sich ein bereits in den Vormonaten beobachteter Trend fort, wenn auch in leicht abgeschwächter Form. So waren die Logiernächte im Januar (+71%), Dezember (+64%) und November (+95%) noch deutlicher angestiegen.

Auch im Februar war für den Zuwachs der Buchungen in erster Linie die Rückkehr der ausländischen Gäste verantwortlich. So nahm die Zahl der von Ausländern gebuchten Hotelübernachtungen im Berichtsmonat gegenüber Februar 2021 um 222 Prozent zu, was mehr als einer Verdreifachung entspricht. Aber auch die inländischen Gäste stützen die hiesige Hotellerie und buchten im Februar 8,7 Prozent mehr Übernachtungen als vor einem Jahr.

Die definitiven (und absoluten) Zahlen sowie weitere Informationen zu den Hotelübernachtungen im Februar 2022 werden am 4. April veröffentlicht.

an/hr

(AWP)