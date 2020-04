Mehr als 5000 Coronavirus-Fälle in Japan - Berichte über Stigma

(Ausführliche Fassung) - In Japan hat die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen die Marke von 5000 überschritten. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press am Donnerstag. Hinzu kommen rund 700 infizierte Menschen, die sich an Bord eines Kreuzfahrtschiffes befunden hatten. Rund 110 Tote sind in der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt zu beklagen. In Japan sind die Massnahmen laxer als beispielsweise in Deutschland. Trotzdem sind die Zahlen in Japan wesentlich niedriger als in der Bundesrepublik, wo es schon mehr als 108 200 registrierte Corona-Infizierte gibt.