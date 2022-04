Mieten legen im ersten Quartal 2022 weiter zu

Konkret legten die Marktmieten für Neubauwohnungen im ersten Jahresviertel 2022 zum Vorquartal mit 0,3 Prozent geringfügig zu, wie das Beratungsunternehmen für Raumentwicklung Fahrländer Partner am Freitag mitteilte. Altbauwohnungen verzeichneten derweil einen etwas deutlicheren Mietpreisanstieg bei Neuabschlüssen (+1,6%). Zum Vorjahresquartal betrug der Zuwachs bei Neubau-Mieten 1,5 Prozent und im Altbausegment 1,9 Prozent.

Über die letzten vier Quartale betrachtet legten die Altbau-Mieten in den Regionen Zürich (+2,5%) sowie Genfersee, Mittelland und Ostschweiz (alle je +2,0%) am deutlichsten zu. Relativ wenig verändert präsentieren sich hingegen die Altbau-Mieten im Jura und in der Südschweiz (je +0,7%) sowie im Alpenraum (-0,3%).

Was die Büromieten anbelangt, so zeigten die Vertragsmieten bei Neuabschlüssen ebenfalls aufwärts. Zum Vorquartal beträgt das Plus schweizweit 1,5 Prozent. In der Region Zürich war der Anstieg am stärksten (+3,0%), in Basel hingegen gaben die Mieten nach (-2,3%). Zum Vorjahresquartal legten die Büromieten in der gesamten Schweiz im Schnitt derweil um 3,2 Prozent zu.

kw/uh

(AWP)